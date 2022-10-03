Южно-Сахалинск, , 11:13 — REGNUM Районы Сахалина 4 октября окажутся под воздействием мощного циклона, который принесёт в островной регион сильные дожди и ветер. Спасатели направили в администрации районов экстренные предупреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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По прогнозам синоптиков, в Ногликском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Смирныховском, Углегорском районах ожидается сильный дождь.

Сильные осадки с ветром на побережье от 17 до 22 м/с пройдут в Долинском, Холмском, Невельском, Анивском, Корсаковском районах и в Южно-Сахалинске.

Как сообщало ИА REGNUM, дожди в Москве утихнут к 5 октября, затем возможны лишь кратковременные осадки.