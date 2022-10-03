Кабул, , 11:14 — REGNUM Совет профессорско-преподавательского состава афганских вузов заявил, что враги хотят заставить афганских граждан страдать, развязав межэтническую войну. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Бывший глава комиссии по контролю за исполнением конституционных законов в предыдущем правительстве Афганистана Гуль Рахман Кази на встрече с заместителем премьер-министра правительства движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по политическим вопросам маулави Абдул Кабиром заявил: «Враги хотят войны между афганцами на основе этнической принадлежности и заставить афганцев столкнуться со страданиями и нищетой».

«Афганцы устали от войны и не хотят её продолжения и изменения существующей системы», — подчеркнул он.

Гуль Рахман Гази, признавая важность и необходимость принятия конституции и достижения национального взаимопонимания, назвал доверие к правительству внутри и за пределами страны одной из самых важных потребностей времени и сказал, что по этим вопросам были проведены обсуждения с преподавателями афганских университетов.

Маулави Абдул Кабир приветствовал мнение преподавателей университетов и оценил эту встречу как имеющую конструктивное значение для улучшения системы и заверил, что она будет использована для улучшения ситуации.

Вице-премьер признал, что в правительствах определённо существуют проблемы, и проведение таких встреч направлено на оценку мнений внутри страны для исправления ситуации.