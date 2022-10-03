Кабул, 3 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Совет профессорско-преподавательского состава афганских вузов заявил, что враги хотят заставить афганских граждан страдать, развязав межэтническую войну. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Бывший глава комиссии по контролю за исполнением конституционных законов в предыдущем правительстве Афганистана Гуль Рахман Кази на встрече с заместителем премьер-министра правительства движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по политическим вопросам маулави Абдул Кабиром заявил: «Враги хотят войны между афганцами на основе этнической принадлежности и заставить афганцев столкнуться со страданиями и нищетой».

«Афганцы устали от войны и не хотят её продолжения и изменения существующей системы», — подчеркнул он.

Гуль Рахман Гази, признавая важность и необходимость принятия конституции и достижения национального взаимопонимания, назвал доверие к правительству внутри и за пределами страны одной из самых важных потребностей времени и сказал, что по этим вопросам были проведены обсуждения с преподавателями афганских университетов.

Маулави Абдул Кабир приветствовал мнение преподавателей университетов и оценил эту встречу как имеющую конструктивное значение для улучшения системы и заверил, что она будет использована для улучшения ситуации.

Вице-премьер признал, что в правительствах определённо существуют проблемы, и проведение таких встреч направлено на оценку мнений внутри страны для исправления ситуации.