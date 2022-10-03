Иркутск, 3 октября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», медицинская помощь становится доступнее в Иркутской области. Чтобы получить ее, многим сельчанам теперь не придётся ехать в другой населенный пункт.

Минздрав Иркутской области ФАП

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) — это филиалы районных стационаров в деревнях и сёлах. Как сообщает минздрав региона, в конце сентября 2022 года ФАП открылся в деревне Харанут Эхирит-Булагатского района. Ранее местные жители были вынуждены ехать десятки километров, чтобы попасть к медикам Тугуйской участковой больницы.

Надежда Говорина — мать маленького ребёнка. Говорит, что очень рада тому обстоятельству, что теперь, чтобы попасть на осмотр, не придется везти ребенка за 20 километров.

«Для меня, как кормящей матери, важно спокойствие и здоровье моего сына. Проект для людей, для удобства, несомненно важен и для старшего поколения. Нашей бабушке уже почти 90 лет, отвезти ее в больницу раньше было почти невозможно. Мы в три часа ночи вызывали скорую, чтобы снять приступ, а врачи добирались до нас только в 12:00 следующего дня. Теперь доктор под боком, мы рады», — пояснила она.

Возведение модульной конструкции уже завершили, в ближайшее время начнётся благоустройство территории. Запланировано установить ограждение, дизель-генераторную станцию, обустроить канализацию и контейнерную площадку для мусора.

В деревне Нижняя Идыга после возведения ФАПа идет благоустройство территории. «Уже оборудован септик, дизель-генераторная станция, обустроена канализация и контейнерная площадка для мусора», — рассказал главный врач областной больницы №2 Алексей Анганаев.

Внутри ФАПа планируют открыть кабинет приёма, процедурный и прививочный кабинеты, стерилизаторную. В скором времени медучреждение оснастят необходимым оборудованием и мебелью. Оказывать медицинскую помощь жителям поселка в новом фельдшерско-акушерском пункте планируют после получения лицензии на осуществление медицинской деятельности.

В селе Молька Усть-Удинского района возвели врачебную амбулаторию. «Вести приём жителей в новой амбулатории будет фельдшер, врач общей практики и медсестра. Дополнительно из районной больницы будут выезжать такие специалисты, как гинеколог, хирург, дерматолог, отоларинголог и педиатр. В будущем запланировано организовать работу стоматологического кабинета», — пояснил главный врач Усть-Удинской районной больницы Анатолий Крыс.

Также осенью 2022 года два новых ФАПа возвели в деревнях Новотроицк и Александровка Тулунского района.

«Весной этого года в Тулунском районе уже возвели новый ФАП. В посёлке Утай местные жители получают медицинскую помощь в новом здании. В медучреждении установили резервную дизельную станцию, благодаря которой оборудование будет работать ещё длительное время», — отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Также в проекте — возведение фельдшерско-акушерского пункта в Половино-Черемхово Тайшетского района.

«Действующий ФАП располагается в деревянном приспособленном здании 1905 года постройки с печным отоплением», — пояснила замминистра здравоохранения Приангарья Галина Синькова. По её словам, к данному ФАПу прикреплено более 650 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», в России строятся фельдшерско-акушерские пункты и мобильные медицинские комплексы, организовываются ежегодные профилактические медицинские осмотры в удобное для граждан время.

Всего до конца 2022 года в Иркутской области планируют возвести 27 ФАПов и девять врачебных амбулаторий.