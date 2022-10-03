Москва, , 11:12 — REGNUM Центробанк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют для более точного отражения ситуации на рынках, сообщается 3 октября на сайте регулятора.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что для установления курсов валют будут использоваться альтернативные источники данных — банковская отчётность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

По данным ЦБ РФ, новая схема вводится в связи с тем, что биржевые торги валютами «недружественных» стран могут прекратиться из-за санкций. Например, США могут ввести ограничения против Национального клирингового центра (НКЦ).

Как сообщало ИА REGNUM, владельцы счетов, на которых хранятся доллары США и евро, могут лишиться доступа к своим денежным средствам из-за ответных санкций России.

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