Луганск, , 11:12 — REGNUM Боевики ВСУ не оставляют попыток прорвать линию боевого соприкосновения в районе города Кременная в ЛНР, союзным силам удается сдержать их продвижение. Об этом 3 октября заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«На некоторых направлениях мы ведем маневренную оборону — в районе населенного пункта Кременная. После того как пришлось выйти из населенного пункта [Красный] Лиман, наши военнослужащие закрепились на подступах к Кременной, и сейчас там довольно-таки горячо. Противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, но наши герои справляются с задачами на данный момент», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Марочко добавил, что Кременная вновь «стала таким прифронтовым населенным пунктом, действительно обстреливается регулярно из всех видов и типов вооружения со стороны ВСУ».

«Несмотря на это, люди в Кременной есть, они никуда не делись, сейчас большая часть из них опять сидит в подвалах, как это и было при освобождении данного населенного пункта», — отметил он.

ВСУ в ходе попыток атаковать союзные силы несут колоссальные потери, но Киев это не волнует, заключил Марочко.