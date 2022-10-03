Хельсинки, 3 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. За минувшую неделю примерно 28,4 тыс. человек въехали из России в Финляндию через пункты пропуска. Это следует из отчёта пограничной службы Финляндии в Twitter-аккаунте.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Там представили график пересечения границы в последние дни. Согласно ему, наибольший поток жителей России пришёлся на 24 сентября — в тот день выехали из РФ более восьми тысяч человек. Затем отмечался небольшой спад активности на границе. Скачок произошёл позднее, из-за решения Хельсинки закрыть границу для жителей России, направляющихся с туристическими целями.

После этой меры поток пересекающих границу со стороны России значительно сократился. В Финляндию 1 октября въехали 1285 человек, а в воскресенье, 2 октября, — 1272 человека. При этом за прошедшие выходные 179 человек получили отказ в пересечении границы.

Напомним, что запрет на пересечение границы для жителей России вступил в силу 30 сентября. Приехать в Финляндию смогут только те обладатели виз, у кого в стране живут родственники, или те, кто там получает образование.