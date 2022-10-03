Владивосток, , 19:11 — REGNUM В Фокино торжественно открыли первую в городе модельную библиотеку, созданную по национальному проекту «Культура». На открытие собрались горожане — дети и взрослые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В новой библиотеке каждый зал — уникальные площадки для общения, самореализации, просвещения и встреч. Закуплена специализированная мебель и оборудование. Книжный фонд пополнился более чем на тысячу экземпляров. Во всех залах работает Wi-Fi.

По словам сотрудников, в библиотеке нового поколения можно не только взять почитать книгу, но и найти множество возможностей для саморазвития. Здесь будут проводить интересные встречи, разнообразные мастер-классы, вечера отдыха, обучающие занятия.

«Участие в конкурсе позволило обрести нам современную мебель, книги 3 и 4D. Дети меняются, и мы должны с ними идти вперёд. Мы стремились к тому, чтобы здесь читали, играли, занимались. У нас открылась зона с виртуальными очками — дети могут познавать историю России с помощью виртуальной реальностью. Есть и условия для работы по исследованию», — прокомментировала директор Централизованной библиотечной системы Фокино Светлана Козырева.

Горожане отметили обновленный фасад, доступную среду для читателей с ограниченными возможностями здоровья.

В Приморье по нацпроекту «Культура» в 2021 году было модернизировано четыре библиотеки: в Арсеньеве, Артёме, Владивостоке и Находке. В этом году модельными стали ещё три — в Дальнегорске, Партизанске и Фокино. В следующем году планируется изменить библиотеки в Находке и в Арсеньеве.

«Ведётся планомерная работа по созданию комфортной и инновационной среды в библиотеках края, чтобы уже в ближайшем будущем библиотека стала не только центром популяризации книги и чтения, но и центром общения, компетенций, сохранения и развития культурных традиций, а также местом притяжения для всех категорий граждан», — добавила министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая модельная библиотека нового поколения заработала в Воронеже с 30 сентября.