Фракция КПРФ в Ярославской областной думе поменяла председателя
Ярославль, 3 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Председателем фракции КПРФ в Ярославской областной думе стала Елена Кузнецова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом органе.
Место руководителя фракции было вакантно после смерти бывшего лидера ярославских коммунистов Александра Воробьёва в августе 2021 года. Обязанности председателя исполнял его заместитель Эльхан Мардалиев.
Больше года депутаты-коммунисты не могли определиться с новым лидером из-за внутренних разногласий. В сентябре 2022 года, наконец, прошло заседание фракции. Из 10 депутатов-коммунистов на нём присутствовали 6 человек, они единогласно избрали председателем Елену Кузнецову.
Напомним, первым секретарём областного комитета КПРФ стал Михаил Парамонов. Однако он не является депутатом областной думы, поэтому совмещать посты лидера регионального отделения партии и главы фракции в думе он не мог.
Справка: Елена Кузнецова родилась в городе Гаврилов-Ям 17 апреля 1969 года в семье рабочих. В 1987 году пришла работать на Гаврилов-Ямский льнокомбинат. Работала в должности патрониста рисунка, контролера качества, слесаря по контрольно-измерительным приборам, инженером по метрологии. Окончила Гаврилов-Ямский вечерний текстильный техникум по специальности техник — электромеханик. В феврале 2014 года получила диплом о высшем образовании Академии труда и социальных отношений по специализации «Юриспруденция».
В 2007 году трудовой коллектив льнокомбината избрал Елену Дмитриевну на должность председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат». В 2009 году Кузнецова Е. Д. избрана депутатом Муниципального совета городского поселения Гаврилов-Ям.
С июня 2012 года является членом политической партии КПРФ, секретарем Ярославского обкома КПРФ по работе с трудовыми коллективами и протестному движению.
В 2013 году избрана депутатом Ярославской областной Думы шестого созыва на постоянной профессиональной основе. В 2018 году избрана депутатом Ярославской областной Думы седьмого созыва на постоянной профессиональной основе. Является заместителем председателя комитета по социальной, демографической политике, труду и занятости.