Ярославль, 3 октября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Председателем фракции КПРФ в Ярославской областной думе стала Елена Кузнецова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом органе.

Duma.yar.ru Елена Кузнецова

Место руководителя фракции было вакантно после смерти бывшего лидера ярославских коммунистов Александра Воробьёва в августе 2021 года. Обязанности председателя исполнял его заместитель Эльхан Мардалиев.

Больше года депутаты-коммунисты не могли определиться с новым лидером из-за внутренних разногласий. В сентябре 2022 года, наконец, прошло заседание фракции. Из 10 депутатов-коммунистов на нём присутствовали 6 человек, они единогласно избрали председателем Елену Кузнецову.

Напомним, первым секретарём областного комитета КПРФ стал Михаил Парамонов. Однако он не является депутатом областной думы, поэтому совмещать посты лидера регионального отделения партии и главы фракции в думе он не мог.