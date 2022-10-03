Нью-Дели, , 11:10 — REGNUM Военно-воздушные силы Индии подняли 3 октября истребители для перехвата иранского пассажирского самолета, на котором якобы произошло минирование, сообщает Reuters.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

В командовании ВВС страны отметили, что позже они получили информацию из Тегерана, согласно которой сообщение о бомбе необходимо было игнорировать.

Самолеты следовали за самолетом на безопасном расстоянии, и самолету была предложена возможность приземлиться в двух аэропортах на северо-западе Индии.