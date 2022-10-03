Индия подняла истребители на перехват «заминированного» лайнера из Ирана
Нью-Дели, 3 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Индии подняли 3 октября истребители для перехвата иранского пассажирского самолета, на котором якобы произошло минирование, сообщает Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Индия
В командовании ВВС страны отметили, что позже они получили информацию из Тегерана, согласно которой сообщение о бомбе необходимо было игнорировать.
Самолеты следовали за самолетом на безопасном расстоянии, и самолету была предложена возможность приземлиться в двух аэропортах на северо-западе Индии.
«Однако пилот заявил о своем нежелании выполнять полеты ни в один из двух аэропортов», — говорится в заявлении ВВС.