Уфа, 3 октября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Отладить работу оперативных штабов по оказанию помощи мобилизованным и их семьям поручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 3 октября он сообщил на совещании правительства региона в центре управления республикой.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные мужчины

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«Я прошу продумать схему для обозначения каких-то счетных вещей — что каждый глава должен сделать и как организовать свою работу, чтобы это было полезно мобилизованным и их семьям», — обратился Хабиров к руководителю администрации главы региона Максиму Забелину.

Как сообщил, что на этой неделе в Башкирии состоится совещание по этому вопросу с главами муниципалитетов.

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