Омск, 3 октября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Россия не просто включила в свой состав четыре новых региона. Она взяла под защиту миллионы людей, которые хотят жить, говорить и думать по-русски, подчеркнул в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политконсультант, аналитик Виктор Гашеев (Омская область).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Собеседник ИА REGNUM прокомментировал информацию о том, что новые территории войдут в Россию в границах на день образования.

«Сейчас и в Омской области проходит мобилизация. В помощи призванным воинам активно участвуют не только государственные структуры, но и волонтёры, общественники, просто неравнодушные люди, которые твёрдо уверенны, что русские своих не бросают», — отметил Виктор Гашеев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября состоялись референдумы по воссоединению с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Подавляющее большинство жителей этих территорий высказались за воссоединение.

Из внесённых в Госдуму на ратификацию договоров с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями следует, что новые территории войдут в состав России в границах, существовавших в день их образования.

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