Хельсинки, 3 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Масштабные осенние учения Военно-воздушных сил (ВВС) Финляндии Ruska 22 («золотая осень» в переводе с финского) стартуют 3 октября. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба финских ВВС на своём сайте.

Mp F-18 Hornet ВВС Финляндии

Отмечается, что указанные манёвры пройдут в период с 3 по 8 октября и в них будут принимать участие все подразделения ВВС Финляндии. При этом планируется участие в учениях 3700 военных, включая 2400 резервистов.

Помимо того, уточняется, что в манёврах также задействуют 50 самолётов: истребители F/A-18 Hornet, учебно-тренировочные Hawk и транспортные самолёты. Кроме того, в учениях будут участвовать ВВС Швеции с истребителями JAS 39 Gripen.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября стало известно, что в начале прошлой недели командование специальных операций США провело в Южной Корее учения по занятию аэропорта и освобождению заложников Teak Knife.