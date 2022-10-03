Якутск, 3 октября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Частичная мобилизация в Якутии продолжается. В Восточном военном округе опровергли информацию о том, что набор резервистов из республики завершён, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Читайте также: Опубликованы договоры с новыми регионами России

«Ранее, в ряде российских СМИ прошла информация об окончании частичной мобилизации в Якутии — данная информация ошибочна», — отметили в ВВО.

Уже мобилизованные якутяне сейчас проходят подготовку, выполняют боевые стрельбы из оружия АК-74М, РПГ-7, ПКМ, а также из орудий танков Т-80. Занятия проходят интенсивно, в том числе по ночам. После подготовки резервистов отправят защищать освобождённые территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября были подписаны четыре договора о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов — Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.