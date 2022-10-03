Лондон, 3 октября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Исполнительный директор британского Переходного управления Северного моря Энди Сэмюэл заявил, что ускорит рассмотрение заявок на разработку газовых месторождений в южной части Северного моря. Предполагается выдать более 100 разрешений, в основном направленных на разведку, однако это едва ли поможет значительно увеличить добычу газа в Великобритании. Об этом 3 октября пишет Financial Times.

(сс) Erik Christensen Буровая платформа в Северном море

Правительство обещало увеличить добычу в Северном море, стремясь обеспечить надежные поставки энергоносителей в Великобританию в ответ на сокращение поставок газа из России в Европу.

«В эти необычные времена безопасность поставок вызывает тревогу», — сказал Сэмюэл и добавил, что регулятор сделает «всё возможное, чтобы увеличить внутреннее производство».

Однако он предупредил, что новые разрешения, которые будут выданы в ходе первого за почти три года раунда лицензирования, мало что сделают для изменения общей зависимости Великобритании от импорта, которая, как ожидается, будет расти в течение следующих трех десятилетий даже при снижении спроса на углеводороды.

«Я думаю, учитывая, что это зрелый бассейн и его геология хорошо известна, маловероятно, что у нас вдруг возникнет ситуация, когда мы снова значительно увеличим добычу», — объяснил он.

В настоящее время в Северном море Великобритании добывается достаточно газа для удовлетворения примерно 40% потребностей страны. По прогнозам управления, к 2030 году этот показатель снизится до 30%. В 2021 году внутренняя добыча нефти и газа упала на 17% в годовом исчислении и составила 45 млн тонн нефти и 29 млрд кубометров газа.