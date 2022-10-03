Лхаса, Китай, 3 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Китайские исследователи выяснили основные факторы, влияющие на круговорот углерода и азота на Тибетском нагорье, согласно исследовательской статье, опубликованной недавно в журнале Nature Reviews Earth and Environment, передает 3 октября агентство Синьхуа.

Тибет

Устойчивое управление пастбищами, экологическая инженерия и развитие зеленых технологий могут сократить выбросы парниковых газов и помочь сохранить функцию нагорья как поглотителя углерода, заявили исследователи из Китайской академии наук, Китайского университета Хохай и Хунаньского педагогического университета.

Экосистема плато Тибетского нагорья выполняет важные экологические функции, такие как сохранение почвы и воды, глобальная защита биоразнообразия, региональное регулирование климата и поглощение углерода, говорится в исследовательской статье. Усилия по восстановлению на нагорья приводят к региональному увеличению запасов углерода и азота в почве.

Исследователи пришли к выводу, что такие факторы, как температурные ограничения для роста растений, ограничения азота для экосистем, ограничения углерода для почвенных микроорганизмов и ограничения почвенной воды для засушливых и полузасушливых экосистем, оказывают важное влияние на региональные биогеохимические циклы.

Исследователи спрогнозировали, что Тибетское нагорье продолжит функционировать в качестве чистого поглотителя углерода, и ожидается, что запасы азота там останутся относительно стабильными.