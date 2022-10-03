Амман, , 11:02 — REGNUM Срок соглашения о прекращении огня между правительством Йемена и повстанцами-хуситами истёк в ночь со второго на третье октября. Об этом сообщает Al-Masirah.

Война в Йемене Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, стороны конфликта не смогли согласовать новое соглашение о продлении перемирия на переговорах в иорданском Аммане.

Представители делегации хуситов заявили, что переговоры «зашли в тупик». В сети было также опубликовано официальное заявление хуситов, которые обвинили правительство и посредников из ООН за нежелание уважать требования йеменского народа.

«Мы сожалеем о нежелании Организации Объединенных Наций и ее предложении продлить перемирие, которое не соответствует требованиям йеменского народа и не устанавливает мирный процесс», — говорится в заявлении.