* запрещённая в России организация

Кабул, , 11:01 — REGNUM Заявив, что нападение на образовательные центры является заговором врагов Афганистана, министерство иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пояснило, что правящий орган Афганистана не придерживается этнических и религиозных категорий. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

Абдул Каххар Балхи, официальный представитель министерства иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что недавние нападения на мечети, образовательные центры и другие общественные места осуществляются враждебными кругами и являются «заговором врагов».

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не придерживается этнической и религиозной классификации афганского народа и считает себя ответственным за защиту жизни всех афганцев», — пояснил он.

Заявив, что Афганистан является примером религиозной и национальной гармонии в регионе, несмотря на многочисленные заговоры, Балхи добавил: «Наши улемы и народ считают неудачными усилия раскольнических кругов и не допустят религиозного, этнического, языкового разделения и нетерпимости ни при каких обстоятельствах».

Далее он заявил, что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытается установить и наказать виновных в нападении на образовательный центр «Кадж», и призвал зарубежные страны воздерживаться от безответственных заявлений о внутренних проблемах Афганистана.

«Мы советуем всем внешним сторонам воздерживаться от безответственных заявлений о внутренних проблемах Афганистана, за исключением выражения сочувствия», — указано в заявлении.

Балхи также заявил, что любой, кто разжигает национальную рознь в Афганистане, стремится расколоть единую афганскую нацию, но «потерпит неудачу в своих незаконных действиях».