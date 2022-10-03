Париж, , 10:59 — REGNUM Во Франции Эрика Дюпон-Моретти обвиняют в том, что он использовал свое положение министра юстиции для сведения счетов с мировыми судьями, против которых он выступал, когда был юристом, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Эрик Дюпон-Моретти предстанет перед судом Республики, единственной юрисдикцией, которая может судить министров, за «незаконное получение выгоды».

С января 2021 года на министра юстиции было подано несколько жалоб.

«Я буду защищать свои права, как любой участник судебного процесса», — предупредил французский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в общей сложности 719 точек по продаже наркотиков были ликвидированы в стране.

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