Пекин, 3 октября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Согласно недавнему отчету, рынок ценных бумаг Китая сыграл конструктивную роль в привлечении капитала для продвижения научно-технических инноваций на предприятиях, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

geralt Ценные бумаги

Количество первичных публичных размещений акций (IPO) на китайском научно-техническом инновационном совете в стиле Nasdaq (также известном как STAR market на Шанхайской фондовой бирже) и высокотехнологичном рынке ChiNext на Шэньчжэньской фондовой бирже составило 75,68% от общего числа IPO в стране в 2021 году, согласно отчету Ассоциации ценных бумаг Китая.

В частности, 165 фирм, включенных в список Совета по научно-техническим инновациям, привлекли около 211,6 млрд юаней (около $29,8 млрд) через IPO в прошлом году, что составляет 35,51% от общего объема средств, привлеченных на IPO в Китае за весь год.

Объем финансирования, привлеченного в результате 199 IPO ChiNext, в 2021 году составил 149,4 млрд юаней, что составляет 25,07%т общего объема. Отчет также показал, что 481 компания стала публичной внутри страны в прошлом году, привлекая в общей сложности 592,62 млрд юаней.