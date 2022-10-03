Владикавказ, 3 октября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Северная Осетия в 2022 году получит 3,3 млрд рублей на строительство дороги в объезд города Владикавказа. Денежные средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина.

albertasky Дорога

На предоставленные средства будут построены и реконструированы участки автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» автомобильной дороги М-4 «Дон», которая идет от Владикавказа через Грозный и Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой. Обход города Владикавказа будет осуществлен в рамках проведения работ II и III очереди.

Всего распоряжением правительства РФ было выделено 35 млрд рублей в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на реконструкцию и ремонт федеральных трасс на 34 объектах по всей стране.