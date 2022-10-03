Казань, , 11:03 — REGNUM В Татарии с начала эпидсезона от укусов клещей пострадали 9288 человек, что на 62,6% больше показателя прошлого года (5713 случаев) и выше среднемноголетнего уровня на 14,5%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Осторожно, клещи! egor347

Укусы клещами регистрируются во всех муниципальных образованиях республики. Наибольшее число обращений в Казани — 2569 случаев, Набережные Челны — 1490 случаев, в Альметьевском районе — 796 случаев.

По состоянию на 30 сентября в республике исследовали 2131 снятого с людей клеща. Возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выявлен в 682 клещах (32% от числа пострадавших), возбудитель клещевого вирусного энцефалита не выделен. Из объектов внешней среды исследовали 80 клещей — возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выявлен в девяти клещах (11,25%).

Противоклещевые обработки проведены на площади более 2,2 тыс. га.

Иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита получили 4330 человек, из них 655 детей.

В ведомстве напоминают, что пик активности клещей приходится на апрель и октябрь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Томской области с начала эпидсезона от укусов клещей пострадали 18,7 тыс. человек, в том числе более 3,6 тыс. детей.

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