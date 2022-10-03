Чебоксары, , 10:57 — REGNUM По состоянию на 3 октября текущего года, в Чебоксарах тепла нет в четырех многоквартирных домах из-за аварии, а также в девяти объектах социальной сферы, в восьми из которых продолжается капитальный ремонт. Главе городской администрации Денису Спирину о ходе отопительного сезона доложил заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Александр Федоров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

Батарея отопления Znamkaluga.ru

Уточняется, что тепло пока не получают в связи с проведением ремонтных работ школы №7,23,38,50, НОШ 2 и Лицей № 4 корпус 1, детский сад №23 корпус 2. Во всех этих учреждениях учащиеся отсутствуют. Пока не отапливается один корпус Республиканской психиатрической больницы. Сегодня до конца дня отопление будет подано АУ ФСК «Восток».

Из четырех многоквартирных домов, в течение дня 3 октября отопление получат три объекта, на четвертом продолжается ликвидация аварии.

«Для устранения повреждений увеличено количество аварийных бригад филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» с 5 до 9. Устранить все повреждения планируется не позднее 5 октября», — подчеркнули в пресс-службе.

Администрация Чебоксар в ежедневном режиме контролирует поступающие в ЕДДС и управляющие компании жалобы от местных жителей. В кратчайшие сроки после получения обращения принимаются меры по обеспечению теплом квартир чебоксарцев.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон стартовал 26 сентября. В первый день тепло было подано в 157 корпусов дошкольного образования (99%) и 62 корпуса школ (91%), 94 объекта здравоохранения (92%). Учреждения культуры и спорта получили тепло планомерно в течение недели.

В многоквартирные дома теплоноситель начали подавать 27 сентября. В первый же день 75% домов были обеспечены теплом — это 1360 объектов.

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