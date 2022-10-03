Тамбов, 3 октября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Трёхлетний мальчик госпитализирован в больницу после падения из окна многоэтажного жилого дома в Тамбове, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Марина Каширская ИА REGNUM Балконы

По предварительным данным, накануне на улице Рабочей в квартире на третьем этаже с отцом находились двое детей, мать в это время была на работе. Братья-близнецы открыли дверь, и вышли на балкон, где было настежь открыто окно. Затем одного их детей, лежащего на земле у дома, увидела соседка и вызвала скорую помощь. Мальчика с травмой головы госпитализировали в реанимацию.

Семья не состоит на учёте в органах системы профилактики. Следователи выясняют обстоятельства произошелшего.