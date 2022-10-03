Пекин, , 10:56 — REGNUM Автомобильная промышленность Китая продемонстрировала положительный рост выручки за первые восемь месяцев этого года, сообщает 3 октября агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным Национального бюро статистики КНР за период с января по август сектор заработал около 5,7 трлн юаней (около $802,84 млрд), что на 3,3% больше в годовом исчислении.

За первые восемь месяцев этого года объем производства автомобилей в стране достиг 16,97 млн единиц, увеличившись на 4,8% в годовом исчислении. Продажи автомобилей составили 16,86 млн единиц, увеличившись на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей.

Политика поддержки потребления помогла увеличить прибыль отрасли на 100% в годовом исчислении в августе, показали данные бюро. За первые восемь месяцев 2022 года прибыль сектора сократилась на 7,3% в годовом исчислении, при этом за первые семь месяцев снижение сократилось на 7,1 процентных пункта.