Ереван, 3 октября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Власти Азербайджана во второй раз отказываются от своего обещания освободить пленных армянских военных. Об этом 3 октября сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в одной из соцсетей.

primeminister.am Никол Пашинян

«Это уже второй случай, когда Азербайджан отказывается выполнять свое обещание освободить армянских военнопленных», — написал он в своём сообщении.

Также Пашинян уточнил, что первый раз был, когда Баку обязался освободить армянских пленных военных в Брюсселе, а второй — когда азербайджанские власти обязались в Вашингтоне до 30 сентября 2022 года освободить 17 пленных военных ВС Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский омбудсмен Кристина Григорян рассказала, что сотрудники офиса омбудсмена Армении проанализировали видео, обнародованное в сети, где якобы азербайджанские военнослужащие расстреливают армянских военных.