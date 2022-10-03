Москва, , 10:54 — REGNUM В условиях роста цен российские книгоиздатели, возможно, будут переходить на менее качественное, но более дешевое сырье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева. Так она прокомментировала информацию о том, что производство книг в РФ с начала 2022 года подорожало на 20–30%.

Книги Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

«Книги продолжат дорожать в рамках средней инфляции по стране, то есть темпы роста цен снизятся, — сказала она. — Книги не являются товаром первой необходимости, часть людей с целью экономии перейдёт на электронный формат. А книгоиздатели будут дифференцировать бизнес, увеличивая как широту, так и глубину ассортимента, возможно, задумаются над расширением сопутствующих книгопроизводству услуг. Также возможно использование менее качественного и, соответственно, более дешёвого сырья. И наоборот, часть книг будет переведена в сегмент роскоши за счет сохранения и даже улучшения качества их производства и усиления брендовой составляющей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские издатели пожаловались на аномальное подорожание печати книг.

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