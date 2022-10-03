Грозный, , 10:53 — REGNUM Замначальника управления Росгвардии по Чечне Султан Рашаев опроверг сообщения о контрнаступлении ВСУ на херсонском направлении.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, киевские боевики совершают лишь «попытки прорвать оборону», но назвать их контрнаступлением нельзя. Российские военные на нескольких направлениях держат оборону на передовых рубежах, уточнил он.

«Когда у нас будет приказ контрнаступать, мы им покажем, что такое контрнаступление. Это просто попытки, у них нет никаких шансов», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России пресекли попытку прорыва киевских боевиков в Херсонской области.

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