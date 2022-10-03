Грозный, 3 октября 2022, 10:53 — REGNUM Замначальника управления Росгвардии по Чечне Султан Рашаев опроверг сообщения о контрнаступлении ВСУ на херсонском направлении.
По его словам, киевские боевики совершают лишь «попытки прорвать оборону», но назвать их контрнаступлением нельзя. Российские военные на нескольких направлениях держат оборону на передовых рубежах, уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России пресекли попытку прорыва киевских боевиков в Херсонской области.
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