Грозный, 3 октября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Замначальника управления Росгвардии по Чечне Султан Рашаев опроверг сообщения о контрнаступлении ВСУ на херсонском направлении.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, киевские боевики совершают лишь «попытки прорвать оборону», но назвать их контрнаступлением нельзя. Российские военные на нескольких направлениях держат оборону на передовых рубежах, уточнил он.

«Когда у нас будет приказ контрнаступать, мы им покажем, что такое контрнаступление. Это просто попытки, у них нет никаких шансов», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воздушно-космические силы России пресекли попытку прорыва киевских боевиков в Херсонской области.

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