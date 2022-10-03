Москва, , 10:53 — REGNUM Газовый рынок дал понять Берлину, что цена на голубое топливо не опустится ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Газопровод Gazprom.ru

«Главной причиной высокой инфляции в Германии является увеличение цен на энергоносители более чем в 10 раз. Фьючерсы на природный газ в Германии продолжают расти. Газовый рынок даёт понять, что цена на газ не опустится ниже 1000 долларов за тысячу кубометров в ближайшие два года. Это означает, что стоимость электроэнергии для конечных потребителей будет составлять примерно 100 евро за Мвт/час. Помимо этого, на фоне газового кризиса Германия постепенно спускается в рецессию, компании перестали размещать новые заказы, а некоторые производства заморожены по причине их нерентабельности. Подобные показатели зафиксированы в Германии в 1980-х годах во время энергокризиса», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что власти Германии не будут предпринимать серьезных шагов, направленных на борьбу с инфляцией.

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