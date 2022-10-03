Пекин, , 10:53 — REGNUM По данным национального железнодорожного оператора Китая, за третий день празднования дня КНР в Китае, 3 октября, ожидается 5,75 млн железнодорожных пассажирских рейсов, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным компании China State Railway Group Co., Ltd., в общей сложности было организовано 7858 поездов, чтобы справиться с праздничным ажиотажем на 3 октября. По данным железнодорожного оператора, 2 октября железные дороги Китая обслужили около 6,45 млн пассажирских рейсов.

Местные железнодорожные власти по всей стране увеличили пропускную способность, улучшили услуги и придерживались мер по профилактике эпидемий, таких как дезинфекция, проверка температуры тела, а также проверка санитарных норм и правил проезда.

Ожидается, что железные дороги Китая обслужат 68,5 мл пассажиров во время 11-дневного ажиотажа в связи с празднования Дня образования КНР, которое продлится с 28 сентября по 8 октября 2022 года.