* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 3 октября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Источники во «Дворце Принца» (крупнейшем валютном рынке Афганистана) сообщили Afghanistan International, что разведка «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отозвала свой приказ о запрете торговли пакистанскими рупиями до дальнейшего уведомления.

nomi887 Пакистанские рупии

1 октября в письме профсоюзу обменщиков валюты разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщила, что операции на сумму более пятисот тысяч пакистанских рупий запрещены. В письме обменщики валюты были предупреждены, что в случае неповиновения и обнаружения крупных сумм пакистанских рупий против нарушителей будут возбуждены уголовные дела.

Но теперь источник сообщает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) известили профсоюзы, что приказ отозван до дальнейшего уведомления. Согласно этому источнику, руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не было в курсе этого решения.

Обменщики валюты говорят, что за эти несколько месяцев объём торгов пакистанскими рупиями на афганских рынках увеличился после того, как Исламабад решил использовать рупии вместо долларов для покупки афганского угля.

Объём оборота пакистанских рупий в Афганистане увеличивается на фоне того, что стоимость этой валюты ежедневно снижается по отношению к доллару, и теперь один доллар на рынках Пакистана обменивается на 260 рупий.