Калуга, 3 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В течение пяти лет по программе модернизации в систему здравоохранения в Калужской области будет вложено более 3,5 миллиарда рублей. Средства будут направлены на капитальный ремонт больниц, поликлиник, монтаж ФАПов и амбулаторий, оснащение больниц медицинским оборудованием и транспортом, подготовку медицинских работников. Также программа модернизации охватывает все медицинские организации, оказывающие первичную медпомощь. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, шла речь в ходе координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов власти сегодня, 3 октября.

Министерство здравоохранения Калужской области

По информации минздрава области, в рамках программы модернизации в 2022 году установлены 26 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов на общую сумму 119 млн рублей. Предусмотрено приобретение 27 автомобилей для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь на сумму 24,7 млн рублей. В настоящее время поставлено 11 автомобилей. Осуществляется капитальный ремонт 32 объектов здравоохранения, финансирование которого составляет 211,8 млн рублей. Закупается на 290,4 млн рублей 1970 единиц медицинского оборудования, из них 9 единиц высокотехнологичного. Уже введены в эксплуатацию 1946 единиц, в том числе пять — сложного оборудования.

В 2021 году министерством здравоохранения области были выполнены все мероприятия программы, итоговая экономия составила 17 млн рублей. На эти средства будет дополнительно закуплен стационарный рентген для центральной районной больницы Жуковского района. Вся деятельность контролируется Территориальным органом Росздравнадзора по Калужской области, который констатирует: работа ведется в соответствие с нормативными требованиями и не нарушает действующих регламентов и порядков.

В рамках совещания губернатор Владислав Шапша особо подчеркнул необходимость совершенствования работы медицинских организаций в части налаживания коммуникаций с пациентами. Это, по его мнению, важнейшая составляющая медицинского процесса. Глава региона отметил, что тема оказания качественной медицинской помощи населению всегда будет оставаться одной из приоритетных для руководства области.

«Мы должны сделать всё для того, чтобы у людей не было вопросов к нам по части оказания медицинских услуг», — отметил Владислав Шапша.