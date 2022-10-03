Москва, 3 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Договоры России с новыми регионами опубликованы 3 октября на официальном портале правовой информации.

Ulgov.ru Подписание документа

Соглашения России с Донецкой и Луганской Народными Республиками, Херсонской и Запорожской областями были подписаны 30 сентября в Георгиевском зале Кремля.

На портале опубликованы четыре документа — «Договор между РФ и Запорожской областью о принятии в РФ Запорожской области и образовании в составе РФ нового субъекта от 30 сентября 2022 года», «Договор между РФ и Херсонской областью о принятии в РФ Херсонской области и образовании в составе РФ нового субъекта от 30 сентября 2022 года», «Договор между РФ и Донецкой Народной Республикой о принятии в РФ Донецкой Народной Республики и образовании в составе РФ нового субъекта от 30 сентября 2022 года», «Договор между РФ и Луганской Народной Республикой о принятии в РФ Луганской Народной Республики и образовании в составе РФ нового субъекта от 30 сентября 2022 года».

В текстах соглашений подчеркиваются историческая общность России и новых территорий, а также принцип равноправия и самоопределения народов.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашения о вхождении в состав Российской Федерации четырёх новых субъектов одобрил Конституционный суд.