Кемерово, 3 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Происходящее на территории бывш. УССР несправедливо. Об этом перед мобилизацией заявил брат жительницы города Кемерово Жанны Плот.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Брат мне сказал: «А кто, если не я?» Вот если каждый так будет говорить: «А кто, если не я?», то мы — сила. Брат не любит несправедливость. Когда он пошёл, вот с этим тоже связано, что он сказал, что это несправедливо, мы — сила, и надо всем встать и идти, и быстрее это всё закончится, — рассказала женщина. — Очень хочется пожелать, чтобы они остались живы, здоровы, и чтобы все вернулись к своим семьям. И пусть они знают, что их здесь ждут».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области открыли пункты приёма помощи для призванных в рамках частичной мобилизации.

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