Якутск, , 10:52 — REGNUM На автодороге «Лена» в Якутии столкнулись грузовик и легковой автомобиль. ДТП произошло во время сильного снегопада, сообщило ЯСИА.

ДТП 56.мвд.рф

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В аварии погибла женщина. Трое детей, находившихся в легковом автомобиле, госпитализированы в реанимацию, возраст несовершеннолетних — один год, четыре и семь лет. Дети проходят лечение в Нерюнгринской районной больнице, у них тяжёлые травмы.

Причиной аварии стало то, что грузовик занесло на встречную полосу. Алкоголя в крови у водителей не обнаружили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области произошла авария, в которой погибли два человека. Водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость движения.