3 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Святой престол намекает Пекину и Нью-Дели на необходимость более активного вовлечения в урегулирование конфликта, исходя из позиции Франциска, что речь идет о перспективе разрастания «мировой войны». Такая политика Ватикана одновременно показывает Китаю и Индии, что китайские и индийские католики не являются «агентами западного империализма и колониализма» в своих странах, а Ватикан — не «проводник интересов НАТО».

Станислав Стремидловский, , 11:54 — REGNUM Папа Римский Франциск в воскресенье, 2 октября, обратился с публичным призывом к президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому «искать условия для переговоров», а международное сообщество «сделать всё возможное для прекращения войны».

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Понтифик начал свое размышление с указания на то, что «ход войны» на территории б. УССР «стал настолько серьезным, разрушительным и угрожающим, что вызывает большую озабоченность». После чего он обратился к президенту России с просьбой «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради своего собственного народа». Затем он «не менее уверенно» предложил Зеленскому стать «открытым для серьезных предложений о мире». По мнению Франциска, мирные переговоры должны быть основаны «на священном уважении ценности человеческой жизни, а также суверенитета и территориальной целостности каждой страны, как и уважения прав меньшинств и их законных опасений». И далее: «После семи месяцев военных действий давайте использовать все дипломатические средства, даже те, которые, возможно, не были использованы до сих пор, чтобы положить конец этой ужасной трагедии». Особое место папа уделил перспективе использования атомного оружия, заявив: «А как насчет того, что человечество вновь столкнулось с атомной угрозой? Это абсурд».

Западные наблюдатели, включая католических экспертов, обратили внимание на то, что впервые с 24 февраля понтифик напрямую обратился к лидерам стран, задействованных непосредственным образом в конфликте. Некоторые из них в этой связи предположили, что Святой престол в первую очередь адресовал свою речь к Путину, так как якобы только от Москвы зависит, начнется ли диалог или нет. Однако другие акцентировали внимание на словах Франциска, обращенных к киевскому режиму, с предложением стать «открытым для серьезных предложений о мире». Получается, что ранее в Киеве, по версии Ватикана, к диалогу относились несерьезно? Возможно, что и так. Еще один аспект связан с попыткой понять, что папа имел в виду, когда говорил о «суверенитете и территориальной целостности каждой страны». После воссоединения Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией они являются российскими землями и не могут быть переданы какому-либо другому государству. Как отмечает итальянский католический портал Il Sismografo, «в высказываниях папы Римского нет ничего, что требовало бы от России вести переговоры» с б. УССР «по этим четырем направлениям». Это первое.

Референдум в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Второе. Кого именно Святой престол подразумевал под «международным сообществом»? Как передает Reuters, рассказывая о речи Франциска, «один из официальных представителей Ватикана сказал, что это бесстрастное обращение было настолько мрачным, что напоминало радиообращение папы Иоанна XXIII о мире в 1962 году во время Карибского кризиса». Как напоминает ТАСС, Иоанн XXIII был первым понтификом, который начал выступать за мирное сосуществование государств с различными социальными системами. Он официально признал революцию на Кубе. Именно Иоанн XXIII установил первый контакт с представителями других христианских Церквей. Когда разразился Карибский кризис, папа отправил личное письмо президенту США Джону Кеннеди, призывая не доводить конфликт до войны. Многие историки полагают, что, поскольку Кеннеди был католиком, письмо Иоанна XXIII стало едва ли не решающим фактором сдерживания. Учитывая, что сегодня в США президентом является Джо Байден, позиционирующий себя католиком, можно предположить, что Франциск передал сообщение и ему.

Вопрос в том, почему папа не назвал Байдена по имени, ведь ранее понтифик уже упоминал, что сегодня «ошибочно думать, что это война» между Россией и киевским режимом, «и все — нет, это мировая война». Соответственно, в ее урегулировании должны принимать участие субъекты, а не объекты мировой геополитической сцены (как б. УССР). Возможно, дело в том, что Франциск адресовался не только к Вашингтону. Реакция на б. УССР «показывает, что эра папы как капеллана НАТО закончилась», пишет американский католический портал Crux. По мнению издания, позиция Ватикана по существу конфликта на территории б. УССР «часто кажется ближе к позиции Пекина, чем, скажем, Вашингтона или, если уж на то пошло, Рима». А «тот факт, что Франциск и его союзники в Ватикане иногда больше похожи на Китай или Индию, чем на своих исторических партнеров на Западе, естественно, является одной из причин недовольства некоторых католических критиков». Но «американским и европейским католикам, вероятно, следует привыкнуть к тому, что… какими бы ни были папы сегодня, им, похоже, больше не суждено быть капелланами Североатлантического альянса».

Всё это может означать, что Святой престол намекает Пекину и Нью-Дели на необходимость более активного вовлечения в урегулирование конфликта, исходя из позиции Франциска, что речь идет о перспективе разрастания «мировой войны». Такая политика Ватикана одновременно показывает Китаю и Индии, что китайские и индийские католики не являются «агентами западного империализма и колониализма» в своих странах, а Ватикан — не «проводник интересов НАТО». Так что здесь Святой престол работает для себя на более длительную перспективу. Посмотрим, будет ли его позиция способствовать тому, что западные спонсоры киевского режима начнут серьезно прислушиваться к озабоченностям остального мира.