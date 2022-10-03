Пушкин, Санкт-Петербург, 3 октября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В городе Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) ищут неизвестного мужчину, который в лифте торгового центра пристал к школьнице и пытался ее увести в неизвестном направлении, сообщило 3 октября издание «Фонтанка».

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Инцидент произошел вечером 2 октября в торговом центре «Константиновский» города Пушкин. 10-летняя школьница спускалась на лифте вместе с мужчиной, который начал приставать к ней и уговаривать с ним уйти.

Однако школьницу внизу дожидалась мать, которой ребенок поспешил рассказать о случившемся. После чего женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.