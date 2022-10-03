София, , 10:46 — REGNUM По результатам обработки 99,3% протоколов выборов в Народное собрание (парламент) Болгарии, в ходе соответствующего всенародного голосования 2 октября болгарские избиратели отдали свои предпочтения кандидатам от 7 крупнейших партий и политических объединений страны. Об этом 3 октября со ссылкой на информацию болгарской Центральной избирательной комиссии сообщает БНР.

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Согласно предварительным данным ЦИК Болгарии, в высший болгарский законодательный орган 48-го созыва войдут представители проевропейской коалиции «ГЕРБ — СДС» (25,43%), партии экс-премьера Кирила Петкова «Продолжаем перемены» (20,21%), а также правой «ДПС» и радикальной «Возрождение» (соответственно — 13,56 и 10,17 процентов).

На парламентские кресла и министерские портфели могут рассчитывать «Болгарская социалистическая партия (9,34%), «Демократическая Болгария» (7,45%) и «Болгарское восстание» (4,65%). Барьер в 4 процента пока не преодолело объединение «Есть такой народ», ранее входившее в правительственную коалицию.

Окончательные итоги выборов в Народное собрание Болгарии будут объявлены 4 октября.