Токио, 3 октября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что будет укреплять экономику таким образом, чтобы максимально использовать слабую иену, в том числе поощрять строительство заводов по производству микрочипов и аккумуляторов, а также стимулировать экспорт сельскохозяйственной продукции, как передает агентство Bloomberg.

Kantei.go.jp Фумио Кисида

«Я продолжу укреплять экономическую структуру, которая использует преимущества слабой иены, — сказал он в понедельник 3 октября на открытии новой сессии парламента. — Извлекая максимальные выгоды из слабой иены, я буду проводить политику, которая вернет их народу».

Власти Японии пытаются смягчить удар от того, что за 2022 год иена потеряла около 20% своей стоимости по отношению к доллару. Премьер-министр распорядился составить к концу октября перечень экономических мер, в то время как рост цен на сырьевые товары и быстрое ослабление иены создают дополнительные трудности для малых компаний и потребителей.

Что касается мер по борьбе с ростом цен на электроэнергию, то Кисида пообещал разработать «беспрецедентные, смелые меры» для того, чтобы снизить давление на домохозяйства и предприятия.

Кисида заявил, что будет стремиться к увеличению потребления со стороны иностранных туристов на 5 трлн иен (34,5 млрд долларов США) после возвращения безвизового режима и индивидуальных поездок с 11 октября. Эти меры положат конец большинству пограничных ограничений, введенных в попытке замедлить распространение коронавируса.

На торгах 3 октября иена ослабла до 145 за доллар США, создавая предпосылки для вмешательства со стороны японских властей, дабы поддержать ее уже второй раз в этом году. Министерство финансов в сентябре потратило 2,84 трлн иен на укрепление валюты.