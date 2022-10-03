Москва, 3 октября 2022, 10:45 — REGNUM В Москве на территории центра занятости «Моя карьера» создан социальный центр поддержки для родственников мобилизованных, сообщается на портале мэра столицы.

Мобилизация
Мобилизация
Мэр Братска Сергей Серебренников

Центр поддержки для родственников москвичей, призванных в рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ открылся 1 октября на улице Сергия Радонежского, дом 1, стр. 1.

В центре родственникам мобилизованных помогут решить разные вопросы: оказать социальную помощь, определить нетрудоспособных родственников в стационары социального обслуживания, найти работу и т.д.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве открыта специальная горячая линия во вопросам частичной мобилизации.

Читайте подробнее: В Москве открывают центр поддержки родственников мобилизованных