Москва, 3 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Москве на территории центра занятости «Моя карьера» создан социальный центр поддержки для родственников мобилизованных, сообщается на портале мэра столицы.

Мэр Братска Сергей Серебренников Мобилизация

Центр поддержки для родственников москвичей, призванных в рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ открылся 1 октября на улице Сергия Радонежского, дом 1, стр. 1.

В центре родственникам мобилизованных помогут решить разные вопросы: оказать социальную помощь, определить нетрудоспособных родственников в стационары социального обслуживания, найти работу и т.д.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве открыта специальная горячая линия во вопросам частичной мобилизации.

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