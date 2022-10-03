Луганск, 3 октября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 40 киевских боевиков. Об этом 3 октября сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Lug-info.com ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли четыре бронетранспортёра, долговременную огневую точку и девять единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что определённых успехов добиваются на артёмовском направлении союзные силы.