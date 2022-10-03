Хабаровск, , 10:47 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о помощи фронту, семьям участников спецоперации и шефстве над Дебальцево.

Донбасс Никита Третьяков ИА REGNUM

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«Продолжаем помогать бойцам на передовой с обеспечением. Передали квадрокоптеры, приборы ночного видения, тысячи комплектов амуниции. Приобрели морозостойкие спальные мешки и выдали первой группе мобилизованных. На днях выделили деньги на закупку пакетов для оказания первой помощи.⠀

Мы помогаем Донбассу. Сегодня наш министр транспорта отчиталась мне об итогах командировки в подшефный город ДНР Дебальцево. Вместе с вице-губернатором края и главой Дебальцево проинспектировали объекты и дороги в городе, где идут ремонтные работы в рамках нашей помощи Донбассу.⠀

Также напомню, что заключившим контракты для службы в батальонах «Генерал Корф» и «Максим Пассар» по нашему решению предусмотрена единовременная выплата в 250 тыс. рублей», — сообщил в своём телеграм-канале Дегтярев.⠀

Губернатор напомнил, что Хабаровский край первым в стране в марте 2022 года ввёл выплаты семьям погибших и раненых: от 300 до 500 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести увечья. Уравняли в правах на выплаты военнослужащих и добровольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, уже второй дальневосточный военный комиссар отправлен в отставку за перегибы при частичной мобилизации. На этот раз должности лишился военком Хабаровского края.