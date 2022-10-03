Ереван, 3 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. В Азербайджане уже дважды нарушили обещание вернуть Армении военнопленных. Об этом 3 октября заявил в соцсети Twitter армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Primeminister.am Никол Пашинян

«Первый случай произошел в мае, когда обещание было дано в Брюсселе, а второй — сейчас, когда в Вашингтоне Азербайджан обязался освободить 17 армянских военнопленных до 30 сентября», — написал глава армянского правительства.

По данным армянской стороны, в азербайджанском плену якобы находятся 80 армянских военнослужащих.

Напомним, Ереван добивается от Баку передачи всех военнопленных. В Азербайджане заявляют, что передали всех, кого считали таковыми, а остальных там признали преступниками и держат в заключении.