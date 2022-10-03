Москва, 3 октября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии за неделю уничтожили в Донецкой Народной Республики более 130 киевских нацистов, сообщили в пресс-службе ведомства.

rosgvard.ru Бойцы Росгвардии

«За неделю на территории Донецкой Народной Республики при участии бойцов Росгвардии уничтожено более 130 боевиков, танк, 6 самоходных артиллерийских установок, 4 боевых бронированных машины, а также 16 единиц специальной автомобильной техники», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в ходе поисковых мероприятий бойцы Росгвардии задержали шесть пособников ВСУ и обнаружили несколько складов боеприпасов противника.