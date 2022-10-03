Нью-Йорк, США, 3 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче предсезонного турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Lisa Gansky Семён Варламов

В составе «Айлендерс» шайбы забросили нападающий Кайл Палмьери и защитник Скотт Мейфилд. Российский защитник Александр Романов отметился результативной передачей. Вратарь Семён Варламов провел на льду первые два периода и отразил 16 бросков из 17.

В составе «Филадельфии» точный бросок на счету защитника Тони Деанджело.

Напомним, сезон 2022/23 регулярного чемпионата НХЛ начнётся 7 октября.

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