Варшава, 3 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Польские производители стали сокращать число рабочих мест в связи с падением спроса на продукцию, сообщает 3 сентября Reuters.

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Польский индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности компании S&P Global вырос в сентябре до 43,0 с 40,9 в августе, оставаясь ниже отметки 50,0, которая отделяет рост от сокращения пятый месяц подряд. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали значения 40,1.