В обрабатывающей промышленности Польши сокращаются рабочие места
Варшава, 3 октября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Польские производители стали сокращать число рабочих мест в связи с падением спроса на продукцию, сообщает 3 сентября Reuters.
jamajkamusic
Польша
Польский индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности компании S&P Global вырос в сентябре до 43,0 с 40,9 в августе, оставаясь ниже отметки 50,0, которая отделяет рост от сокращения пятый месяц подряд. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали значения 40,1.
«Неопределенность в отношении экономической траектории по-прежнему распространена повсюду, не только на товарных рынках, но и среди самих производителей», — сказал Пол Смит, директор по экономике S&P Global Market Intelligence.