Хабаровск, , 10:40 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обратился в правительство РФ с просьбой внести изменения в законодательство, которые позволят признавать банкам частичную мобилизацию страховым случаем, об этом он заявил на совещании 3 октября.

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«Отдельно занимаемся вопросом по признанию частичной мобилизации страховым случаем на уровне законодательства. Это позволит военнослужащим закрыть взятые ипотечные кредиты здесь и сейчас. Такое обращение за моей подписью уже направлено в правительство», — сказал Дегтярёв.

Губернатор поручил в каждом районе создать центры поддержки граждан, в семьях которых мужчины попали под частичную мобилизацию.

На территории края таким семьям оказывается ряд мер социальной поддержки. Например, в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске родителей военнослужащих освободили от оплаты за детские сады.

Дегтярев поручил ввести на территории края единый стандарт оказания помощи семьям мобилизованных.

Как сообщало ИА REGNUM, уже второй дальневосточный военный комиссар отправлен в отставку за перегибы при частичной мобилизации. На этот раз должности лишился военком Хабаровского края.